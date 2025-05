Motorradfahrer und E-Biker wurden schwer verletzt

Mit schweren Hüftverletzungen wurde gestern am Abend ein 26-jähriger Motorradfahrer in das Salzburger Unfallkrankenhaus geflogen. Er war auf eine Landesstraße in Nußdorf am Haunsberg in einer Linkskurve gestürzt, so die Polizei. Bereits am späten Nachmittag ist im Mattseer Gemeindegebiet auch der Fahrer eines Elektrofahrrades gestürzt. Der 27-Jährige wurde vor Ort vom Notarzt versorgt und ebenfalls mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. Beide Unfälle passierten ohne Fremdeinwirkung.