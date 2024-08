Salzburg mit breiter Brust: „Werden Job erledigen“

Man fühlt, dass etwas Spezielles bevorsteht.“ Salzburg-Trainer Pep Lijnders war die Vorfreude am Flughafen vor dem Abflug nach Enschede anzumerken. Die Bullen bestreiten heute (19, live auf ServusTV und Sky) das Rückspiel in der dritten Champions-League-Qualirunde bei Twente. Das erste Duell hat Österreichs Vizemeister vergangene Woche daheim mit 2:1 gewonnen. Ausruhen will man sich auf diesem Vorsprung aber nicht. „Wir spielen immer besser, wenn wir voll attackieren und nicht nur verteidigen. Wir haben so viel Power in der Offensive“, weiß Mads Bidstrup.