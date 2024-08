Obdachlose gequält: Haftstrafe für Trio verkürzt

Fall bereits zum dritten Mal verhandelt

Diese Entscheidung erkannte der Oberste Gerichtshof allerdings nicht an, deshalb wurde nun ein drittes Mal in Leoben verhandelt, wobei es nur um die Strafhöhe und die Einweisung ging. Alle drei Verteidigerinnen und Verteidiger sprachen in ihren Eröffnungsplädoyers von zuletzt zu hohen Haftstrafen. Diese müssten deutlich niedriger ausfallen – zumal das Opfer keine bleibenden Schäden und überhaupt nicht so schlimme Verletzungen erlitten habe, wie teilweise dargestellt, meinte einer der Juristen.