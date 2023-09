Obdachlose fast zu Tode geprügelt: Hohe Strafen

Mordversuch wurde ihnen von Staatsanwältin Anita Lanz im Straflandesgericht in Leoben vorgeworfen. Die Angeklagten zeigten sich zu ihren Taten geständig, bestritten aber, dass sie die Obdachlose umbringen wollten. Am Donnerstag wurde das Gutachten von Psychiater Manfred Walzl erörtert: Die Burschen seien als hochgefährlich einzustufen, emotional instabil und aggressiv, es fehle ihnen an Empathie.