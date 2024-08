Hitzewelle! Salzburger stürmen Seen und Freibäder

Von A wie Amertaler See auf Mittersiller Stadtgemeindegebiet bis Z wie Zaunersee im Zederhauser Riedingtal: Stolze 608 Seen nennt das Salzburger Land sein Eigen. Viele von ihnen, darunter auch eiskalte Hochgebirgsstauseen wie der Amertaler See, freuten sich gestern über den bis dato größten Andrang von Badegästen und Abkühlungsuchenden in diesem Sommer.