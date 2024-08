Aussee in Trauer: „Hermann reißt eine Riesenlücke“

Und doch ist es passiert, am Sonntag, ein Unfall, wie er grässlicher nicht sein könnte. Der Nebenerwerbslandwirt hatte auf einer steilen Wiese mit der Sense gemäht, den zweiten Grünschnitt, als Futter für seine Kühe. Da dürfte der 48-Jährige ausgerutscht und auf die Sense gefallen sein. So unglücklich, dass er Schnitt- und Stichverletzungen am Oberschenkel erlitt.