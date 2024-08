Ein großartiger Zauber, der anzieht und froh macht

Noch heute, Samstag, lockt der 28. Altstadtzauber auf die Gassen und Plätze der Renaissance-Stadt Klagenfurt. Bis zum Nachmittag findet jeder am Flohmarkt, was er vielleicht nie gesucht hat. Ab 14 Uhr bringen Kleinkünstler die Besucher zum Staunen. Am Abend spielen Bands auf vier Bühnen Musik fast aller Genres. Erstmals laden die Stadtrichter Samstagmittag auf dem Neuen Platz zum Frühschoppen: Ab 11.30 Uhr spielt das Hauskant’n Trio. Um Mitternacht beginnt als Höhe- und Schlusspunkt des Altstadtzaubers die Supernova-Feuershow.