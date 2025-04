Drautaler nun jüngster Trainer in der Bundesliga!

Seit 2017 lebt Ritscher bereits in Linz, hatte aufgrund von Knieproblemen seine aktive Karriere aschon mit 24 Jahren beenden müssen. Über die AKA und Amateure hantelte er sich als „Co“ zu den Profis rauf. „Klar ist es mein Ziel, irgendwann permanent Cheftrainer zu sein – das ist mit dem Verein auch so kommuniziert. Vorerst will ich aber mal in den UEFA-Pro-Lizenz-Kurs“, so der 31-Jährige, der den LASK-Stil weiterpflegen möchte („intensiv, nach vorne denkend, vertikal!“) und Trainer wie Klopp, Mourinho, Guardiola oder Nagelsmann inspirierend findet.