Nächster Krimi! Deutschland im Handball-Finale

Deutschlands Handball-Männer stehen erstmals seit 2004 im Olympia-Finale. Das DHB-Team, das sich das Ticket für die Sommerspiele im März erst in einem Entscheidungsspiel gegen Österreich gesichert hatte, setzte sich nach dem Overtime-Krimi gegen Frankreich am Freitag in Lille im Halbfinale gegen Spanien mit 25:24 (12:12) durch.