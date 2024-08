Fan-Fieber der Swifties ebbt nicht ab

„Auch wenn wir dich nicht live auf der Bühne erleben konnten, im Herzen bleibst du und bist du bei uns, Taylor, und wir bei dir“, versichert eine 17-jährige Wienerin. So wie ihre Freundin Stephanie, mit der sie sich am Wiener Stephansplatz zum kollektiven Trauern und innigen Trösten getroffen hat! Der Schock über die Absage sitzt tief. Doch nach und nach ist den Zehntausenden Fans, die sich vor allem in Wien, aber auch in St. Pölten spontan zu Taylor-Communitys zusammengefunden haben und singen, was die Stimme hergibt, auch schon wieder nach Feiern zumute.