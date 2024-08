Swift untergetaucht: Warum Fans trotzdem hoffen

Lange Pause nach Europatournee

„Taylor ist am Boden zerstört“, meint zumindest die britische Klatschzeitschrift „Mirror“ zu wissen. Laut Insiderinformationen wolle sie unbedingt nach Wien zurückkehren und die Konzerte nachholen. Gesichert sind diese Informationen allerdings nicht. Ein Hoffnungsschimmer: Am 20. August endet ihre Europatournee in London, danach gibt es eine rund dreimonatige Pause, bis es weiter nach Toronto geht. In dieser Zeit wäre es durchaus möglich, einen Ersatztermin zu finden. Die Hoffnung auf zumindest ein nachgeholtes Konzert in Wien ist bei den „Swifties“ jedenfalls nicht geplatzt.