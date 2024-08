Reinhold Messners Ehefrau äußert sich zu Erbstreit

Familie laut Messner zerbrochen

Wie Messner in seinem Gespräch mit der „Apotheken Umschau“ erklärt hatte, sei vor vier Jahren ein Streit um sein Erbe entbrannt. „Die Frage, wer mehr bekommen hat, stand im Vordergrund und ich stand mit 75 am Abgrund“, zeigte sich der ehemalige Extremsportler enttäuscht. „In dem Moment, als ich mein materielles Erbe an die Kinder und Ehefrau verteilt hatte, zerbrach die Familie.“