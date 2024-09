Traumjob „Hobbybastler“: Darauf müssen Sie achten!

Eines Morgens lag sie einfach vor der Tür. Die sorgfältig beschriftete Schachtel hatte ihr Ziel erreicht: Schreinergasse 13, 3100 St. Pölten. Was es damit auf sich hat? Das offenbart eine beigelegte Postkarte, die auch die „Krone“ zu Gesicht bekommt: „Lieber Schurlibär! (sic) Bitte repariere mich, so dass ich einfach wieder heil bin – und man mich wo hinstellen kann – wenn ich nicht mehr laufen kann, ist das auch okay! Und bitte schicke mich dann wieder zurück mit Reparatur-Rechnung und Porto! Vielen Dank! Oma I.“