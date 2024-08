Weniger „Strafeinnahmen“ – wird Parken nun teurer?

Damit der begrenzte innerstädtische Parkraum in Linz von möglichst vielen genutzt werden kann, gibt es gebührenpflichtige Kurzparkzonen. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mindestens mit einer Organstrafe rechnen. 2023 wurden 65.411 Organstrafverfügungen ausgestellt, die Parksünder zahlten insgesamt etwas mehr als 2,4 Millionen Euro an die Stadt. 2019 betrugen die Einnahmen aus Parkstrafen noch fast 2,7 Millionen Euro, bei 74.754 Organstrafverfügungen.