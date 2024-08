Durch das wilde Marultal zur Fuchswaldalpe

Die unbändigen Kräfte der Natur

Bald danach führt eine Brücke über die schmale Schlucht „Enge“. Auch diese dürfte gegen Ende der letzten Eiszeit entstanden sein, als die mächtigen Gletscher langsam schmolzen und der Marulbach Schutt und Feinsedimente talwärts spülte. Diese schmirgelten das relativ weiche Gestein, mit dem die Geländekante an dieser Stelle gefüllt war, ab – und so entstand die „Enge“. Von der Hängebrücke aus kann man sehen, wie tief sich das Wasser im Laufe der Zeit in den Stein eingegraben hat. Nach der Brücke geht es vorbei an der Infotafel zum Schutzgebiet „Faludriga Nova“ und dem Wegweiser folgend in Richtung Fuchswaldalpe. Die Gehzeit ist ab diesem Punkt mit 45 Minuten angegeben. Ein schmaler Pfad folgt dem Verlauf des Marulbaches und man überquert mehrere kleine Brücken. Kurz vor der Fuchswaldalpe führt die Strecke über eine Wiese zum Güterweg hoch. Entlang dieses Weges kann man schließlich auch wieder talauswärts in Richtung Marul wandern. Allerdings liegen auf dieser Route viele Wegabschnitte in der Sonne – wer es lieber schattiger haben möchte, der wählt wieder die Strecke entlang des Baches und via dem Waldlehrpfad retour.