Kein Pardon für Wiener Taxi-Standplatz-Mafia

Wiens Taxi-Obmann Leopold Kautzner räumt ein, dass es „Probleme“ vor dem Hauptbahnhof gegeben habe, auf die man nun „gemeinsam mit den ÖBB und der Stadt Wien reagiert“ habe. „Wir stehen Fahrgästen vor Ort mit Rat und Tat zur Seite und achten darauf, dass sich alle Taxilenker an geltende Bestimmungen halten“. verspricht Kautzner. So wolle man am „guten Ruf der Branche“ arbeiten. Die Innung will abwarten, wie die Maßnahmen wirken, denkt aber auch schon an weitere Maßnahmen.