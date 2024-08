Wer hat ein Herz für unsere Vierbeiner?

Hündin Isra (5) hat bisher noch nicht so viel kennengelernt und ist deshalb in neuen Situationen unsicher. Die liebe Hündin hat bisher in Ihrem Leben noch nicht so viel kennengelernt und ist deshalb in neuen Situationen unsicher. Sie ist jedoch sehr offen. Wir suchen für die Kangalhündin Menschen, die ihr Sicherheit geben und ihr die Welt zeigen.