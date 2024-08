„Zu lasch“: Grüne fordern schärferes Waffengesetz

Kontrollen an „grenznahen Hotspots“

Darüber hinaus will Rauch auch ein Verbot des Mitführens von Pyrotechnika, die Möglichkeit für die Exekutive, Menschen auch nach Sprengstoff bzw. Pyrotechnik durchsuchen zu können und verschärfte Kontrollen an „grenznahen Hotspots“ wie zum Beispiel der Excalibur City umgesetzt wissen.