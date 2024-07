Diese Hollywood-Kinostars gehen erstmals in Serie

Die große Leinwand bleibt für viele der größten Schauspielstars das Nonplusultra. Doch das Kino ist trotz einzelner Hits in Turbulenzen geraten und viel Geld fließt daher weiterhin in Streaming-Serien auf Netflix & Co. Und wenn das Angebot gut genug ist, dann knicken auch die prinzipientreusten Stars ein. So wurde kürzlich bekannt, dass „Pretty Woman“-Ikone Richard Gere derzeit seine erste Streaming-Serie dreht – in „The Agency“ spielt er an der Seite von Michael Fassbender einen ehemaligen Spion in London. Die zehnteilige Thrillerserie wird bei Paramount+ gezeigt.