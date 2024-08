Verschwörungstheoretiker-Doku ++ Frauenkrimi

Diesmal ist die Doku „The Truth vs. Alex Jones“ im Fokus: Darin geht’s um einen berühmten Verschwörungstheoretiker aus den USA, der nach einem tragischen Amoklauf 2012 an einer Schule behauptete, alles wäre inszeniert. Außerdem wir die neue Krimiserie „Women in Blue“ besprochen, die auf wahren Begebenheiten basiert. Darin wird die Geschichte von vier Frauen erzählt, die im Mexiko der 1970er Jahre Teil der ersten weiblichen Polizeieinheit werden und dabei gegen die konservativen Normen der Gesellschaft kämpfen müssen.