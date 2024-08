Jeder Zehnte im Ausland beantragte 2019 Wahlkarte

Derzeit muss ein Antrag gestellt werden, um in die Wählerevidenz aufgenommen zu werden oder darin zu bleiben. Ein Eintrag ist dann für zehn Jahre gültig. Zusätzlich müssen Auslandsösterreicherinnen und -österreicher jedoch eine Wahlkarte beantragen und an die Gemeinde, zu der sie zuletzt am meisten Bezug hatten, schicken. Möglich ist auch ein „Wahlkarten-Abo“, womit diese für die Dauer des Eintrags in der Wählerevidenz automatisch zugesandt werden.