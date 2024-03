Auslandsösterreicher machen mit Initiative Druck

Derzeit sind Doppelstaatsbürgerschaften in Österreich nur in Ausnahmefällen erlaubt. Nimmt man eine andere Staatsbürgerschaft an, verliert man die österreichische automatisch. „Dies führt zum Verlust wertvoller Bürger, die unser Land weltweit repräsentieren“, beklagte Martin Wallner, Co-Initiator der Kampagne www.doppelstaatsbuerger.at.