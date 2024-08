Schüsse in Schottergrube: Polizei sucht Zeugen

Der Zwischenfall ereignete sich offenbar schon am 13. Juli zwischen 17 und 18 Uhr in einer Schottergrube in Pöls-Oberkurzheim, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch auf sozialen Medien mitteilte: „Die Person dürfte mehrere Schüsse abgegeben haben. Eines der Projektile schlug in ein Einfamilienhaus einer nahegelegenen Siedlung ein“.