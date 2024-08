Meilenstein: Kein Scharfmachen mehr für Hunde!

Es ist ein Thema, das für viele Emotionen und Reaktionen sorgt, und viele Kommentare lassen darauf schließen, dass es eine gewisse Klientel gibt, die ihre Hunde als „Waffe“ einsetzen will. Dazu kommt, dass die Ausbildungsmethoden oft mehr als fragwürdig sind, und nicht nur in Hinterhöfen auch mit längst verbotenen, brutalen Methoden wie Elektroschocks durchgeführt werden. Experten sehen es als höchst problematisch an, gerade Rassen, die von ihrem Naturell her besonders menschenfreundlich sind, wie etwa Staffordshireterrier, scharfzumachen.