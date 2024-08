ÖVP-Ollersdorf ist im Dienst für Donald Trump

Am 5. November wird in den USA gewählt. Taktische Spielchen, beleidigende Wortgefechte, ein Attentat auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump, US-Präsident Joe Biden, der sich nach langen Debatten um sein Alter doch noch zurückzog und zuletzt Kamala Harris, die stattdessen für die Demokraten ins Rennen geht und dafür sorgt, dass die Karten im US-Wahlkampf doch noch neu gemischt werden: die US-Wahl sorgt in der Tat für jede Menge Gesprächsstoff.