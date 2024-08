Kein Führerschein, dafür mit 170 km/h durch Ort

Herr S. ist vor Gericht kein Neuling. Denn der 64-Jährige hat es bereits auf 27 Vorstrafen gebracht. Trotzdem bemüht er sich, so zu tun, als hätte in seinem Leben bisher alles gepasst und er sich immer wohl verhalten. „Ich weiß nicht, was da genau passiert ist“, meint er beim Prozess am Landesgericht Klagenfurt. „Ich bin doch sonst nicht so!“