Lenker und Beifahrer betrunken: Sind beide schuld?

In einer Runde wird Alkohol konsumiert. Jeder sieht, dass auch jener trinkt, der die anderen nach Hause bringen soll. Wird schon nichts passieren, denken alle. Was aber, wenn es zu einem Unfall kommt? Ein besonders tragischer Fall mit Todesfolge regt zum Nachdenken über „Zechgemeinschaften“ an, weil die Justiz umdenkt.