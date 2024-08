Königsklasse? „Etwas Besseres gibt es nicht“

Salzburgs Start in die Saison verlief mit zwei Siegen gegen Westligist Dornbirn (6:0) und Aufsteiger GAK (3:2) erfolgreich. Schon am Dienstag (20.45, live auf Sky Sport und ServusTV) wartet aber die erste echte Prüfung der Saison auf den österreichischen Vizemeister. Mit Twente Enschede gastiert der Tabellendritte der abgelaufenen Saison in der niederländischen Eredivisie in der Bullen-Arena. Das Hinspiel in der dritten Qualifikationsrunde zur Fußball-Königsklasse steht auf dem Programm.