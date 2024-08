Forderung nach Gewaltschutz-Gipfel wird lauter

„Gewalt gegen Frauen fängt eben nicht mit dem Würgen und Schlagen an, es fängt bereits in der Erziehung und in der Sozialisation an. Es darf einfach nicht sein, dass der gefährlichste Ort für Frauen und Mädchen das eigene Zuhause ist“, sieht Arslan Sozial-LR Eva Pawlata von der SPÖ in der Pflicht. Hilfe unter: +43-800-222555.