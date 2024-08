Der GAK schwankt zwischen Stolz und Enttäuschung

Doch beim GAK war man auch stolz ob der gezeigten Leistung. „Wir haben jedem gezeigt, warum wir in der Bundesliga sind. Hut ab vor der Mannschaft“, applaudierte Mittelfeldmotor Murat Satin seinen Mitspielern. „Wir haben keinen Respekt gezeigt, niemals aufgegeben und sind auch zu unseren Chancen gekommen.“ Die positiven Dinge will das Trainerteam in die nächsten Aufgaben bei der WSG Tirol und danach daheim gegen BW Linz mitnehmen. Und die wichtigste Erkenntnis für Messner: „Wir haben gesehen, dass wir in der Bundesliga bestehen können!“