LIVE ab 20.30 Uhr: GAK gegen Red Bull Salzburg

Drei Jahre nach dem bisher einzigen Bundesliga-Titel musste der finanziell stark gebeutelte Verein 2007 zwangsabsteigen. Nach Jahren in der Regionalliga folgte schließlich ein Neustart in den Niederungen des Amateurfußballs. Doch Stück für Stück, Saison für Saison, arbeiteten sich die Grazer wieder nach oben. 2019 erfolgte die Rückkehr in den Profifußball, fünf Jahre später gelang schließlich der finale Schritt zurück in die Bundesliga.