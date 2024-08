Prominente Unterstützung für Boxerin Imane Khelif

Die 25-jährige Khelif war bei ihrem Viertelfinalerfolg im Weltergewicht (bis 66 kg) gegen die Ungarin Anna Luca Hamori (23) schon von zahlreichen algerischen Fans in der Halle, übrigens in Roland Garros, bejubelt worden. Danach war sie in Tränen aufgelöst und emotional sichtlich mitgenommen. Nach einem kurzen TV-Interview wurde sie in einer algerischen Landesflagge eingehüllt von Betreuern in die Kabine gebracht. Hunderte Medienvertreter warteten vergeblich auf Aussagen der Athletin.