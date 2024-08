2411 Raser gehen der Polizei täglich ins Netz

Jeder vierte Polizist ist mittlerweile eine Frau

Aber es gibt auch gute Nachrichten: Zur Einhaltung aller Gesetze werden in Oberösterreich derzeit 4429 Bedienstete eingesetzt – bei der Landespolizeidirektion freute man sich damit über einen „neuen Personal-Höchststand“. Und auch für Frauen wird der Beruf immer attraktiver: Der Anteil wuchs im vergangenen Jahr von 23,2% auf 26,5% an – sprich jeder vierte Polizist ist in Oberösterreich eine Frau.