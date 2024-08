Aus, vorbei: Aerosmith gehen nie wieder auf Tour!

„Sind unbeschreiblich dankbar“

Aerosmith hatte vor allem in den 80er- und 90er-Jahren mit Songs wie „I Don‘t Wanna Miss A Thing“, „Crazy“, „Livin‘ On The Edge“, „Amazing“ oder „Janie‘s Got A Gun“ weltweit Erfolg. „Wir sind unbeschreiblich dankbar für jeden, der mit uns ein letztes Mal auf Tour gehen wollte“, schrieb die Band weiter. „Ein letztes Dankeschön an euch – die besten Fans auf dem Planeten Erde. Spielt unsere Musik laut, jetzt und für immer.“