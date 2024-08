Österreich plant keine Evakuierungen aus Israel

„Krisenmodus seit 7. Oktober“

Auch in Israel sei die Lage weiterhin angespannt, sagte Österreichs Botschafter in Tel Aviv, Nikolaus Lutterotti am Donnerstag. „Österreicherinnen und Österreicher in Israel mögen sich auf der Homepage des Außenministeriums registrieren. So können wir sie im Fall des Falles direkt per SMS und E-Mail kontaktieren.“ Die Botschaft würde bereits seit dem 7. Oktober (dem Terrorangriff der Hamas, Anm.) im Krisenmodus arbeiten.