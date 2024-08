Stüssi blickt in Portugal heißem Showdown entgegen

Am Freitag steht nochmals eine hügelige Etappe an, ehe es ans Eingemachte geht. Am Samstag warten auf den 171 Kilometer von Maia nach Mondim de Basto drei Bergwertungen der höchsten Kategorie und am Sonntag das finale Einzelzeitfahren über 26,6 Kilometer mit Start und Ziel in Viseu. Dort nicht mehr mit dabei ist Jannis Peter – Stüssis Edelhelfer brach sich bereits am Mittwoch den linken Ellenbogen und trat nicht mehr zur siebten Etappe an.