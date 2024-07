Team Vorarlberg brennt auf die Titelverteidigung

„Man hat uns unterschätzt“

Noch offensiver äußert sich da schon der Deutsche Lukas Meiler, den Werner Salmen, sportlicher Leiter des Team Vorarlbergs, als Kapitän in die 1540 Kilometer lange Rundfahrt schickt, die nach zehn Etappen am 4. August mit einem Zeitfahren in Viseu enden wird. „Wir gehen mit dem Ziel Titelverteidigung an den Start, auch wenn es kein einfaches Unterfangen wird“, sagt der 29-Jährige und Alexander Konychev (It) pflichtet ihm bei: „Unsere oberste Priorität ist die Gesamtwertung für Colin!“