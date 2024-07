Team Vorarlberg bereit für Großangriff auf Gelb

Durchschnaufen und Wunden lecken, stand am Montag beim Team Vorarlberg auf dem Programm. Die ersten Tage hatten der Equipe von Manager Thomas Kofler doch einiges an Kraft gekostet. Ausgeruht will die Mannschaft rund um den Schweizer Colin Stüssi ab heute aber wieder großes bei der Portugal-Rundfahrt vollbringen.