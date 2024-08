Bernhard Amann will es noch einmal wissen

In Sachen Politik-Erfahrung hat Amann die Nase vorne und wohl auch in seinem Bekanntheitsgrad in Vorarlberg. Amann, dessen Vater Bürgermeister von Hohenems war, ist überzeugter Anarchist, um einen guten Spruch nie verlegen und nennt seine Vita eine „Chronik der Unruhe“. In den Landtag zu kommen, hat er bereits drei Mal (1999-2004) versucht, sein Bestergebnis lautet 2,28 Prozent – für den Einzug in den Landtag sind allerdings fünf Prozent Stimmenanteil notwendig. Amann tritt mit Rechtsanwalt Anton Schäfer an seiner Seite und im formalen Rahmen einer Bürgerliste an – nach eigenen Worten gegen verkrustete Partei-Politik, gegen Ausgrenzung, für die Unterstützung jedes Einzelnen.