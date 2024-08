Tiroler Pflegestiftung hilft beim Quereinstieg

Über die Pflegestiftung Tirol, die vom Land Tirol, dem AMS Tirol und Betrieben finanziert wird, soll die Möglichkeit für Quereinsteiger in die Pflege erleichtert werden. Da in den nächsten Jahren mit einem Anstieg an pflegebedürftigen Personen zu rechnen sei, steige auch der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften im Pflege- und Sozialbetreuungsbereich. Die notwendige Ausbildung wird von diesen drei Trägern finanziert.