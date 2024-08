SPÖ befürchtet sozialen Kahlschlag durch ÖVP/FPÖ

In Corona-Zeit „Geld abgeschafft“

Die SPÖ habe 2017 der Nachfolgeregierung ein saniertes Budget übergeben, betonte Krainer. Mittlerweile sei das strukturelle, also um Konjunktureinflüsse bereinigte Defizit von damals 0,5 auf 2,7 Prozent nach oben geschnellt. Anders als in den SPÖ-Regierungen habe die ÖVP zuerst mit den Freiheitlichen und dann den Grünen nämlich nicht für eine Gegenfinanzierung durch Kürzungen oder zusätzliche Einnahmen gesorgt. In der Corona-Zeit sei „das Geld abgeschafft“ gewesen, es seien zu viele Wirtschaftshilfen verteilt worden.