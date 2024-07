Mechanikermangel wird nun zum Luftfahrt-Problem

Das verlängere nicht nur die Reparaturzeiten, sondern führe im äußersten Fall trotz der Kontrollsysteme zu Unfällen. Die Tochtergesellschaft der Allianz, die auf Industrie- und Firmenkunden spezialisiert ist, bezieht sich in ihrem Bericht unter anderem auf Schätzungen, dass allein in Nordamerika 12.000 bis 18.000 Flugzeugmechaniker fehlen. In den vergangenen zwei Jahren war eher der Pilotenmangel Thema, weil viele Fluggesellschaften während der Pandemie auch ihr fliegendes Personal reduziert hatten.