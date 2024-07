Ist Boeing noch zu trauen? Gründe für die Krise

Einst war der US-Flugzeugbauer Boeing der Platzhirsch in der zivilen Luftfahrt. US-Konkurrenten wie McDonell Douglas schluckte man, zum EU-Rivalen Airbus hatte man lang komfortablen Vorsprung. Doch dann kam ein neues Management. Es traf Entscheidungen, die dem Flugzeugbauer noch heute schaden – und immer mehr Passagiere an der Sicherheit zweifeln lassen. Verlorene Reifen wie in Los Angeles oder im März in San Francisco, eine im Flug verlorene Kabinentür, zwei opferreiche Totalverluste von 737-Max-Flugzeugen – Boeing hat ein Qualitätsproblem. Und musste gegenüber der US-Justiz Vertuschungsversuche einräumen. Mehr als 240 Millionen US-Dollar Strafe und ein behördlicher Aufpasser für das Boeing-Management – von einem US-Bundesrichter noch zu bestätigen – sind nun die Folge. Krone+ analysiert, wie es dazu kam – und welche Modelle Sie meiden sollten.