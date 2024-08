Polit-Talk dieses Jahr am See statt im Kammerl

Während Thürs ehemaliger Senderkollege Meinrad Knapp im Rahmen der „Sommergespräche“ von PULS 4 am Dienstag SPÖ-Chef Andreas Babler (20.15 Uhr) zum Gespräch bittet, startet der „ZiB 2“-Moderator am Montag mit Beate Meinl-Reisinger von den Neos in den Gesprächsreigen. Es folgen dann im Wochentakt zur selben Uhrzeit Werner Kogler, Herbert Kickl, Andreas Babler und Karl Nehammer.