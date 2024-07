Weltrekord-Event der Vorarlberger Blasmusiker

Vorarlberg ist bekanntlich ein Land der Blasmusik, die Dichte an Kapellen ist österreichweit unerreicht. Da versteht es sich von selbst, dass der 100. Geburtstag des Landesverbandes standesgemäß gefeiert wird. Als Höhepunkt des Jubiläumsjahres haben die Verantwortlichen ein Event geplant, welches es in dieser Form auf der Welt noch nie gegeben hat: Über 6000 Musiker und Musikerinnen aus Vorarlberg, der Ostschweiz, Süddeutschland und Liechtenstein werden am 25. August am Rheinufer ein gemeinsames Konzert geben – es wäre ein Weltrekord. Organisiert wird das Megaevent vom Blasmusikverband Vorarlberg (VBV) in Kooperation mit dem St. Galler Blasmusikverband, der heuer ebenfalls sein 100-jähriges Jubiläum begeht.