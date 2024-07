Schießen: Schmirl und Thum chancenlos

Auf der Schießanlage in Chateauroux erreichte Weltmeister Alexander Schmirl mit 585 Ringen in der Qualifikation nur den 28. Platz unter 44 Teilnehmern. Sein Teamkollege Andreas Thum landete mit 580 Ringen auf Platz 35. Für das Finale der besten Acht, das am Donnerstag ausgetragen wird, waren 590 Ringe notwendig.