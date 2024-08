Wir kriegen euch alle

Die Bilder gingen um die Welt, als der Politbürochef der islamistischen Hamas in seinem Luxusdomizil in Katar gemeinsam mit Getreuen jubelt, als am 7. Oktober des Vorjahres die ersten Bilder des Terrormassakers über die TV-Bildschirme liefen. Die Freude war ihm anzusehen, die Freude über den Tod von mehr als 1200 Menschen, Männer, Frauen, Kindern, ja sogar Babys grausam abgeschlachtet, 230 weitere Menschen als Geiseln entführt in den Gazastreifen. Ein „Erfolg“ in den Augen der Hamas, in den Augen von Ismail Haniya.