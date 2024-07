Traunsteinhaus steht nach vier Jahren ohne Wirt da

Die frischgezapfte Halbe Bier auf der Sonnenterrasse des Naturfreundehauses ist die schönste Belohnung für alle Bergsteiger, die den Traunstein schweißgebadet erklimmt haben. Doch in Zukunft ist es fraglich, wer in 1580 Metern Seehöhe für Kost und Logis sorgt. Denn Pächter Roman Leithner (39) schmeißt nach vier Jahren in der damals top-renovierten Hütte das Handtuch. Ihm reicht es: „Meine Freundin und ich wollen nicht mehr jeden Sommer hier oben verbraten. Es zahlt sich für uns persönlich einfach nicht mehr genug aus. Man verkauft seinen Sommer, eigentlich müsste das richtig gut entlohnt werden, nicht so wie jetzt.“