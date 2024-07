Fast 15.000 steirische Wahlberechtigte weniger

Alle österreichischen Staatsbürger, die am Wahltag ihr 16. Lebensjahr beendet haben, dürfen bei der Nationalratswahl am 29. September ihre Stimme abgeben. Wie viele das (vorläufig) sein werden, hat das Innenministerium im Auftrag der Bundeswahlbehörde am Montag veröffentlicht.