Grünes Licht für Rache-Angriff auf den Libanon

Erdogan droht mit Einmarsch

Unterdessen sorgte der türkische Präsident Erdogan für internationales Aufsehen. Er drohte Israel mit dem Einmarsch des türkischen Militärs, indem er sagte: „So, wie wir in Berg-Karabach hineingegangen sind und wie wir in Libyen hineingegangen sind, werden wir mit ihnen dasselbe tun.“ Wirklich ernst zu nehmen ist diese Drohung nicht, sie kommt bei Erdogans Heimatpublikum aber sehr gut an.